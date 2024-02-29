حياة كريمة تعيد رصف وإعادة تأهيل وتخطيط الطرق بالأقصر|شاهد

تشهد محافظة الأقصر طفرة ملحوظة فى جميع القطاعات فى البنية التحتية لتظهر بمظهرها اللائق لكونها عاصمة السياحة العالمية ومن أهم هذه القطاعات قطاع الطرق ورصفها سواء فى الخطة الاستثمارية أو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “ حياة كريمة”.

ففى مدينة اسنا جنوب المحافظة بناءا على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم وتحت إشراف اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا ، بدأت عمليات الرصف بمدينة اسنا ضمن الخطة الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق بالأقصر

يقول المهندس عبد الله الخطيب مدير إدارة الطرق بإسنا ، أن العمل فى الرصف بمركز يعمل على قدم وساق لتنفيذه عن طريق الخطة الاستثمارية للعام الحالى

وكشف “ الخطيب ” عن الطرق الجارى رصفها هى منطقة شرق ترعة اصفون وتفرعها مثل إعادة رصف شارع شرق ترعة اصفون بداية من كوبرى نجع الشيخ فضيل جنوبا حتى موقف المطاعنة شمالا بطول ٢ ك، و إعادة رصف شارع موقف الدير بداية من موقف الدير حتى شارع طراد النيل شرقا ورصف شارع عزبة سليمان بداية من الضرائب العقارية حتى شارع طراد النيل وإعادة رصف شارع شرق ترعة اصفون بداية من موقف اتوبيس الصعيد شمالا حتى جنوب مستشفى الرمد.

وأضاف “ الخطيب ” أنه جارى أيضا رصف منطقة جسر السيالة والشوارع المحيطة بها وهى رصف شارع جنينة العمدة بداية من شارع جسر السيالة غربا حتى مصنع بلاط وائل شرقا ورصف شارع الشيخ خليل عسكر بداية جسر السيالة غربا حتى نهاية الشارع مسجد آل عسكر.

و جارى رصف منطقة القرية وامتداد جسر السيالة جنوبا وهى رصف شارع كوبرى الطوايع بداية من كوبرى الطوايع غربا حتى محلات العفش شرقا و رصف شارع الوصلة أمام محطة ٦ للصرف الصحى ورصف شارع صيدلية حمورة بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الاسطبل شرقا و رصف شارع (مسجد ابو شريفة) بداية من محلات العفش غربا حتى شارع الاسطبل شرقا .

وأوضح “ الخطيب ” انه جارى أيضا رصف شوارع منطقة التأمينات وهى رصف شارع الشيخ متولى الشعراوى رقم ١ جنوب شارع مسجد ابو شريفة بداية من تقاطع حتى شارع التأمينات الحكومية و رصف شارع دار السلام رقم ٢ جنوب شارع مسجد ابو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية و رصف شارع عكاشة باشا رقم ٣ جنوب شارع مسجد ابو شريفة حتى شارع التأمينات الحكومية .

وجارى رصف منطقة محكمة إسنا وهى رصف شارع ابو بكر الصديق بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا و رصف شارع عمر ابن الخطاب بداية شارع بور سعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا ورصف شارع عثمان ابن عفان بداية شارع بورسعيد شرقا حتى شارع التأمينات غربا و رصف شارع عرضى للشوارع الثلاثة من مدرسة صلاح الدين جنوبا حتى مغلق خشب آل عباس.

ومن جانب آخر استمرت عملية رصف الطرق بمبادرة حياة كريمة حيث جاري استكمال رصف الطريق الزراعي الغربي السريع بداية من قرية العضايمة وحتى كمين السباعية بطول حوالي 8 كم .

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