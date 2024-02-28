«التصديري للحاصلات الزراعية»: مشروع رأس الحكمة طوق النجاة للاقتصاد المصري

قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة كان طوق النجاة للاقتصاد المصري في ظل أزمة سعر الصرف، وعدم دخول تدفقات دولارية لمصر، خلاف معاناة الدولة المصرية من ارتفاع معدل التضخم، متوقعًا أن يجذب رأس الحكمة الكثير من المشاريع المماثلة خلال الفترة المقبلة.



وتابع "الدمرداش"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لرفع معدل الفائدة، بما يعدل معدل التضخم، لان هذا يساهم في امتصاص الفجوة التضخمية الموجودة الآن، ويساعد على تحسين الوضع الاقتصادي.



ولفت إلى أن القطاع الزراعي خلال الفترة الأخيرة حقق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل 11% من الناتج المحلي، وصادرات هذه الزراعة تمثل 255 من الصادرات الزراعية بما يقدر بـ8.5 مليار دولار.



ولفت إلى أن التصدير هو القاطرة التي ساهمت في تطوير الزراعة في مصر بصورة كبيرة، مشيرًا إلى مشروع الدلتا الجديدة يشمل زراعة 3 ملايين فدان بما يمثل 30% من الزراعة في مصر، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال الفترة المقبلة.