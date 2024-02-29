بداية إثبات مناخ الاستثمار الآمن.. منجي بدر يعدد مزايا صفقة رأس الحكمة

قال منجي بدر الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن صفقة رأس الحكمة كانت بداية لإظهار وإثبات إيجابية مناخ الاستثمار في مصر، وهي أيضا بداية لتوازن السياسات الكلية في مصر.



وأضاف منجي بدر، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن صفقة رأس الحكمة بمثابة دفعة للمؤشرات الكلية في لـ الاقتصاد المصري، متابعا: الدولة خلقت مناخا جاذبا للاستثمار.



واسترسل: وزيرة التخطيط أكدت في حديثها على أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستمثل 50% من المشروعات.



وشدد على أن الساحل الشمالي يعد درة وتاج مصر، ويجب أن نقيمه بالسعر العادل له، متابعا: من الضروري إنشاء مدينة صناعية في الساحل الشمالي، شاملة الخدمات المتنوعة مثل السياحة والزراعة والصناعة.





