تفوق كاسح للفريق الأبيض ..تاريخ مواجهات الزمالك والداخلية

يلتقي نادي الزمالك اليوم مع الداخلية في المباراة التى تقام السابعة مساءا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والداخلية

تاريخ مواجهات الزمالك والداخلية يُظهر عدم فوز الأخير على الزمالك في جميع المباريات السابقة بينهما.

في 17 مباراة سابقة، فاز الزمالك في 13 وتعادلا 4 مرات، مسجلين 30 هدفًا مقابل 11 هدفًا للداخلية.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الداخلية

يلتقي الزمالك مع الداخلية في مسابقة دوري Nile.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك في هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عبدالله السعيد

خط الهجوم: يوسف أوباما، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة بسبب الإصابة، بينما يتوقع أن يظهر أحمد فتوح في التشكيل بعد تجهيزه للمباريات القادمة، بما في ذلك نهائي كأس مصر مع الأهلي.