عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير البريطاني: سعداء بالتجربة المصرية في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

أجرى جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة في مصر والوفد المرافق له زيارة لوحدة الطود الاجتماعية بمحافظة الأقصر، في إطار التعاون ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة بريطانيا، بحضور رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج  الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وأحمد غفران منسق العمليات الميدانية لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وفريق عمل الإدارة والوحدة الاجتماعية.
 
وزار جاريث بايلي، وحدة الطود ضمن برنامج زيارات قام بها لعدد من المشروعات التي قدمت لها السفارة البريطانية أوجه دعم مختلفة علي مدار الفترة السابقة في نطاق محافظتي أسوان والأقصر، والتقى عددا من موظفي المديرية والإدارة والوحدة الاجتماعية من الإداريين والاخصائيين والرائدات المجتمعيات، وكذلك عدد من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من الأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الإعاقة والايتام.
 
 وامتدت المقابلات لعدد من السيدات الملتزمات بالمشروطيات الصحية والتعليمية، حيث يشترط التزام حضور أبنائهم أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى زيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم تزويج بناتهم قبل بلوغهن سن 18 سنة، باعتبارها شروط استمرار حصولهم على برنامج الدعم، الذى يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، حيث يقدر عدد مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر 133,045 مستفيدا بإجمالى دعم نقدى  4,398,270,677 جنيه 
 
وتم استعراض مشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتم لقاء عدد من مستفيدى  مشروعات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وغيرهم من مستفيدي برامج الدعم الذي تقدمه الوحدة لأهالي القرية، ويعد برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.
 
وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن سعادته بما لمسه من إنجاز فى إطار برامج الحماية والتمكين الاقتصادي والشراكة المثمرة مع منظمات المجتمع المدني مشيدا بالتجربة المصرية في مجال الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بالجنيه| تفاصيل مثيرة وراء سداد كهربا الغرامة للزمالك

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: سعداء بالتجربة المصرية في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

غدا.. الصحفيين تعقد الاجتماع العادى الأول للجمعية العمومية

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

غدا.. دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بالتعدي على طبيب المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أيهما أحلى؟.. هند عبد الحليم قبل وبعد عمليات التجميل

ستان جريء.. عبير صبري تبهر متابعيها بإطلالة باللون الأحمر| شاهد

12 برج حالهم هيتغير.. تأثير 29 فبراير والسنة الكبيسة على الأبراج

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ