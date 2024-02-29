ورطة كولر بسبب غياب نجمي الأهلي عن مباراة يانج أفريكانز

يواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تحدٍّ في اختيار الثنائي الذي سيُشارك في مركز الدفاع خلال مباراتهم ضد يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

تعرض فريق الأهلي لأزمة دفاعية بسبب غيابات اللاعبين الأساسيين مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح، ما يضع كولر في موقف حرج لاختيار اللاعبين المناسبين لهذا المركز.

ويُفاضل كولر بين الثنائي محمد هاني وكريم نيدفيد لحل أزمة الدفاع، حيث شارك كلاهما في مراكز الدفاع سابقًا وقدما أداء جيدًا.

يبدو أن الأقرب للمشاركة في مركز الدفاع هو محمد هاني، خاصة مع وجود أكرم توفيق كظهير أيمن، بينما من المتوقع أن يلعب كريم نيدفيد في وسط الملعب بجوار مروان عطية وعمرو السولية.

ويأتي هذا التحدي بعد فوز الأهلي في المباراة الأخيرة ضد ميدياما الغاني، حيث أصبحوا متصدرين للمجموعة وضمنوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.