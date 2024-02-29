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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صدى البلد

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل اللواء اليمني داخل مسكنه على يد 5 متهمين، أنهم قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إنهاء حياته.

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وجاء في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور المقيدة برقم 493 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، تفاصيل ارتكاب المتهمتين الثالثة والرابعة للجريمة بوضعهما مخدرا بمشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما أن تمكنتا من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ سالف البيان، مكنتا المتهمين الأول والثاني منه وتعدوا عليه باستخدام السلاح الأبيض سالف البيان وآخر تالي الوصف وقاموا بتكبيل قدميه وكتم فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

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خلال أقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف لغز العثور على جثة ضابط يمنى مقتول داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

 أسفرت تحريات قطاع الامن العام برىاسة اللواء محمود ابو عمره مشاعد وزير الداخلية وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزلومقيمة منشأة ناصر – القاهرة. 

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين ، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ،وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ ماليةعملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

 وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفردخرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

وتم ضبط آية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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