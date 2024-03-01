بعد 7 سنوات | الفنانة المعتزلة أمل حجازي تثير جدلاً بخلعها الحجاب

بعد سنوات من إعلانها اعتزال الفن والغناء وارتداء الحجاب عام 2017، تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بانتشار مقطع فيديو للفنانة اللبنانية أمل حجازي، ظهرت خلاله بأحد المحالات التجارية من دون الحجاب وتؤدي مقطعاً من أغنية.



وظهرت أمل حجازي، وهي تجلس في أحد المتاجر دون حجاب، وتغني أغنيتها الشهيرة - من زمان، وسط تعليقات الجمهور بين مؤيد ومعارض.

وكانت أمل حجازي أعلنت ارتدائها الحجاب في سبتمبر 2017، بعد اعتزالها الفن، كاشفة أنها عاشت صراعا داخليا مؤلما في الفترة الماضية بين الفن الذي تعشقه وتهواه، وبين الدين، قائلة إنها كانت تشعر بقربها من الله، مضيفة: كنت أعيش صراعا داخليا تطلب من الله الهداية الكاملة.