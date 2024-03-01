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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تطالب بفتح تحقيق عاجل في مجز.رة شارع الرشيد بقطاع غزة

صدى البلد

طالبت فرنسا بإجراء "تحقيق مستقل"، اليوم الجمعة، حول مجزرة شارع الرشيد حيث استهدف الاحتلال وقتل العديد من الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إطلاق عسكريين إسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الوصول إلى الغذاء أمر غير مبرر"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث المأسوي يأتي في وقت يشكّل فيه الوضع الإنساني في غزة حالة طوارئ مطلقة" مع "أعداد متزايدة لا تحتمل من المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض".

كما دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى تحقيق مستقل في المجزرة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

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