قبل مواجهة يانج أفريكانز | صور من داخل غرفة ملابس الأهلي

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم.
ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم.
وفور وصول الفريق، حرص مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون، على تفقد الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.
ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود، ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.
خط الهجوم: موديست.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.