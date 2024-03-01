تقرير المعمل الجنائى عن حريق شقة عين شمس .. ماذا قال؟

كشف تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق شقة سكنية فى عين شمس أن ماس كهربائى نتيجة ترك المدفأة أدى إلى نشوب الحريق الذى امتد إلى جميع أركان الشقة وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية..



تلقى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بالمنطقة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.