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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذري نقص البوتاسيوم عند أطفالك.. 5 أكلات لا تستغني عنها

البوتاسيوم
البوتاسيوم

البوتاسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا هامًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب والقلب. 

إليك بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي يمكن تضمينها في نظام غذائي للأطفال، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

الموز: يعتبر الموز مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو سهل التناول والمحبب لدى الأطفال.

البطاطس المسلوقة: البطاطس المسلوقة تحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم، ويمكن تقديمها كوجبة جانبية للأطباق الرئيسية.

الحمص: الحمص هو مصدر غني بالبوتاسيوم والبروتين والألياف، ويمكن استخدامه في تحضير الحمص المهروس أو إضافته إلى السلطات والوجبات الخفيفة.

السبانخ: السبانخ تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة. يمكن إضافة السبانخ إلى السلطات أو تحضيرها كوجبة خضراوات مطهوة.

الأفوكادو: الأفوكادو هو فاكهة غنية بالدهون الصحية والبوتاسيوم. يمكن استخدام الأفوكادو في تحضير السلطات أو تناوله كمكون في الوجبات الخفيفة.

عندما يكون هناك نقص في مستوى البوتاسيوم لدى الأطفال، قد تظهر بعض العلامات والأعراض التالية:

ضعف العضلات والتعب الزائد.
انخفاض الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.
زيادة التهيج والعصبية.
اضطرابات في نظم القلب.
اضطرابات في الهضم مثل الإمساك.
إذا كنت تشتبه بنقص البوتاسيوم لدى طفلك، ينبغي عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة. قد يوصي الطبيب بتعديل النظام الغذائي لزيادة استهلاك البوتاسيوم أو قد يقوم بوصف مكملات البوتاسيوم إذا لزم الأمر.

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