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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|NSO الإسرائيلية تجبر على تسليم شفرة "بيجاسوس" لـ واتساب.. أوبو تطلق سمارت ووتش جديدة بمواصفات ممتازة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ببطارية تدوم 12 يوما.. ساعة مميزة من أوبو ضد الصدأ والصدمات

كشفت شركة أوبو Oppo، عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X، التي جهزت بمواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية في السوق حاليا.

مفاجأة قلبت مسار القضية.. واتساب تفوز على شركة التجسس الإسرائيلية NSO

أمرت محكمة أمريكية مجموعة NSO، المطورة لأحد أكثر الأسلحة السيبرانية تطورا في العالم، بتسليم رمزها الخاص ببرنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus، بالإضافة إلى تقنيات برامج تجسس أخري، إلى شركة واتساب WhatsApp.

 

تحديث ضخم يصل تيليجرام.. خصائص جديدة هتقلب الجروبات

طرح تطبيق تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لمستخدميه، غنيا بالميزات الجديدة والذي يوفر للمحادثات الجماعية العديد من الخصائص التي تعزز تجربة الدردشة الشاملة، إليك فيما يلي جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تيليجرام.

 

بسعر رخيص جدا.. منافس جديد لهواتف سامسونج يغزو الأسواق

كشفت شركة بلاك فيو BlackView، عن هاتف جديد يأتي بمواصفات وأسعار تجعل منه منافسا قويا لهواتف سامسونج الحديثة، والذي يتميز بتصميم قابل للطي زودته بمواصفات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

هيحميك من ضربة الشمس .. هاتف مبتكر من هواوي بمزايا غير مسبوقة

طرحت شركة هواوي Huawei الصينية، هاتفها الذكي الجديد Huawei Pocket 2، للبيع بشكل رسمي في الأسواق، بعد أسبوع من الإعلان عنه لأول مرة.

 

بأداء جبار وبطارية ضخمة.. فيفو تطلق تابلت رخيص ينافس سامسونج

أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

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