أخبار التكنولوجيا|NSO الإسرائيلية تجبر على تسليم شفرة "بيجاسوس" لـ واتساب.. أوبو تطلق سمارت ووتش جديدة بمواصفات ممتازة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة أوبو Oppo، عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X، التي جهزت بمواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية في السوق حاليا.

أمرت محكمة أمريكية مجموعة NSO، المطورة لأحد أكثر الأسلحة السيبرانية تطورا في العالم، بتسليم رمزها الخاص ببرنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus، بالإضافة إلى تقنيات برامج تجسس أخري، إلى شركة واتساب WhatsApp.

طرح تطبيق تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لمستخدميه، غنيا بالميزات الجديدة والذي يوفر للمحادثات الجماعية العديد من الخصائص التي تعزز تجربة الدردشة الشاملة، إليك فيما يلي جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تيليجرام.

كشفت شركة بلاك فيو BlackView، عن هاتف جديد يأتي بمواصفات وأسعار تجعل منه منافسا قويا لهواتف سامسونج الحديثة، والذي يتميز بتصميم قابل للطي زودته بمواصفات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

طرحت شركة هواوي Huawei الصينية، هاتفها الذكي الجديد Huawei Pocket 2، للبيع بشكل رسمي في الأسواق، بعد أسبوع من الإعلان عنه لأول مرة.

أعلنت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.