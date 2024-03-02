30 مليون كيلو سكر وزيت.. مرافقة نارية من النيابة في رشوة التموين

بدأت اليوم محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني .

زأمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

وقال ممثل النيابة العامة، في ثاني جلسات محاكمة 37 متهمًا باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعاً قاموا بصرف سلع غذائية "سكر وزيت" المدعمين ، وبيعهم لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وكشف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم ، وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء " أكلوا طعامهم وملو به بطونهم".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.