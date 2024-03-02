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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ب 110 آلاف برميل يومياً

ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية..وزيادة في إنتاج أوبك

صدى البلد

ارتفع خام برنت العالمي بمقدار 1.64 دولارًا ليصل إلى قيمة تداول 83.55 دولارًا، في استمرار لثبات سعر البترول فوق نطاق ال80 دولارا.


في الوقت نفسه، ارتفع سعر النفط الخام الخفيف في بورصة نيويورك التجارية  بمقدار 1.71 دولارًا  ليصل إلى قيمة ثابتة قدرها 79.97 دولارًا، وفق ما ذكر موقع انترناشيونال نيوز الآذري.

يأتي ذلك فيما زاد إنتاج "أوبك" من النفط الشهر الماضي على خلفية استئناف ليبيا تشغيل أكبر حقل لديها، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

ووفق بلومبيرج، زاد إنتاج أوبك بمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 26.68 مليون برميل يومياً.

وبينما زادت ليبيا انتاجها، قلص العراق إنتاجه بشكل طفيف، لكنه استمر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، في ضخ النفط عند مستويات تفوق الحصة الجديدة التي حُددت في بداية العام.

تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بقيادة المملكة العربية السعودية، بفرض قيود جديدة على الإنتاج خلال الربع الحالي في محاولة لتجنب حدوث فائض عالمي، ودعم الأسعار. 
وساعدت هذه الإجراءات في مواجهة ارتفاع الإنتاج من الأميريكتين مع تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، مما دعم الأسعار بالقرب من 80 دولاراً للبرميل.

ويتوقع عدد من المراقبين أن يواصل تحالف  "أوبك بلس" القيود إلى الربع الثاني.

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