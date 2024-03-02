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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قنصل عام فرنسا تتفقد معرض "مصر وبس" بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية

قنصل فرنسا تتفقد
قنصل فرنسا تتفقد معرض فني بالمركز الثقافي

تفقدت قنصل عام فرنسا الجديدة بالإسكندرية لينا بلان، الدورة التاسعة لمعرض "مصري وبس"، بمقر المعهد الفرنسي بالنبي دانيال، والذي يستمر على مدار يومين.

 ويأتي المعرض في دورته التاسعة بمناسبة عيد الأم وأعياد الربيع ويستمر على مدار يومي 2-3 مارس 2024 من العاشرة صباحًا والثامنة مساءً، وقد تنوعت المعروضات التي تستهدف إحياء التراث ما بين الجلود والخزف والكروشيه وزينة رمضان وغيرها من الأعمال اليدوية.

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يذكر أن المعرض الذي يتم تنظيمه سنويا بدأ عام 2011 لدعم المنتجات المصرية اليدوية، واستمر على مدار  12 عاما بدعم من المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية.

وقد أعلنت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، تولي القنصل العام الجديدة لينا بلان مهامها بالإسكندرية خلفًا للقنصل الفرنسي محمد نهاض.

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