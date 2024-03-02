عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يفجّر مفاجأة بشأن استدعاء محمد صلاح لمنتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرّر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏إذا رفض ليفربول الإنجليزي انضمام محمد صلاح لاستدعاء المنتخب بأجندة مارس بداعي الإصابة وأرسل ما يؤكد الإصابة وصور الفحوصات الطبية وأراد الاتحاد المصري إخضاع اللاعب لكشف طبى بواسطة طبيب المنتخب فيجب أن يتم الكشف الطبى فى إنجلترا".

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين 7 لاعبين هم:

محمد صلاح 

أحمد حجازي 

محمود حسن تريزيجيه 

حمدي فتحي 

مصطفى محمد 

عمر مرموش

محمد شريف

استبعاد النني وكوكا 

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، من معسكر منتخب مصر المقبل، الذي يشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد حسام حسن.

في المقابل، شهدت قائمة المحترفين عودة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، الذي غاب عن صفوف منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير التموين قرر .. نشأت الديهي يزف بشرى للمواطنين

الأهلي والترجي يرفعان راية العرب| الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحدث مقتنيات رونالدو.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة

البحرية الإيطالية تسقط طائرة بدون طيار البحر الأحمر

100 صورة من الإثارة والتشويق لـ رالى الجونة El Gouna Motor Show 2024

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

مولتاتولى.. فضيحة للمستعمر الهولندي جعلته من أشهر الكتاب| ما القصة؟

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ