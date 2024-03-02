100 صورة من الإثارة والتشويق لـ رالى الجونة El Gouna Motor Show 2024

شهدت فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة El Gouna Motor Show 2024 ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024، العديد من اللقطات ذات الإثارة والمتعة والتشويق، والتى ضمت العديد من الفعاليات والمنافسات .



وكان قد اختتم المهرجان السنوي للسيارات بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2024 ، فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.



وضم اليوم الأول فعاليات العرض المميز لأنواع مختلفة من السيارات الـ"كلاسيك والإكزوتيك"، والسيارات المجهزة لـ سباقات الدريفت والرالي، ومجموعة متنوعة من الدراجات النارية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.



أما اليوم الثانى، فانتقلت فعاليات النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، إلى حلبة موتوكلوب motoclub Egypt بالجونة .



والذى شهد تحدي سيارات الدفع الرباعي فى جولتان، لكي يتدارك كل سائق بأخطاء الجولة الأولي وتحسين أدائه في الجولة الثانية، بالإضافة إلى سباق مخصص لصغار السن Junior بسيارات SXS.



أما اليوم الختامى، فكان بالصحراء المفتوحة بين جبال البحر الأحمر والصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر لمسافة 350 كيلو مترا، ليتنافس المتسابقين بسيارات الدفع الرباعى والسير لمسافات طويلة على إرشادات الكتيب الملاحى والالتزام بإرشداته.



وشهدت آخر أيام النسخة الثالثة عشر لـ رالى الجونة ضمن بطولة مصر للراليات الصحراوية لعام 2024 ، حفل توزيع جوائز مميز بحضور جميع المتسابقين، والذى أسفر عنه فوز ثلاث فرق بالمجموع العام، وهم فى المركز أول فريق رحالة بعربة رقم 308 بقيادة الكابتن طارق العريان والكابتن هاني مدبولي، و في المركز الثانى فريق امينو برازر بعربة رقم 304 بقيادة الكابتن عمر أمين والكابتن هشام أمين، و في المركز الثالث فريق أنوبيس ERT بعربة رقم 302 بقيادة الكابتن أحمد حمادة والكابتن ياسر الجوهري.

يأتي الجونة موتور شو (El Gouna Motor Show 2024) ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والاثار ، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.



حضر الحفل الدكتور رؤوف جعفر رئيس لجنة السباقات والراليات وعضو مجلس إدارة نادي السيارات وفراج فاروق عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وعدد كبير من المتسابقين وأسرهم.

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