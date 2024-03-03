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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الترجمان: مشروع تطوير رأس الحكمة استثمار ضخم أعطى ثقة في الدولة المصرية

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف» القابضة للاستثمار، أن الاقتصاد المصري قوته الحقيقية في  قدرته على المقاومة، وله قدرة على التحرك والعمل.

 

ونوه "الترجمان"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" استثمار ضخم أعطى ثقة كبيرة بأن مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، مشددًا على أن هذا الاستثمار ضخم والأبعاد التنموية كبيرة وستؤدي إلى مشروعات أخرى.

الاقتصاد

وتابع: التقارير التي تكتب عن مصر بانها قادرة على تسديد التزاماتها ولن يكون هناك مشكلة لمصر خلال الـ4 أيام الماضية، هو ما  يؤدي في خلق صورة إيجابية في الاقتصاد، منوهًا بأن هناك مواقف تعلنها الدولة وهي إعادة صياغة السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة خلال الفترة الماضية.

وشدد على أنه منذ الثمانينيات ونحن نمر بأزمات اقتصادية ودوائر بشأن سعر الصرف لأكثر من مرة، مؤكدًا أن هذه الأزمات التي نمر بها لم تكن الأولى ولكنها المرة الأصعب وحجم المديونيات أكبر وشعرنا بحجم الأزمة أكبر مما سبق.

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