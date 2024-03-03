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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إثارة تحكيمية.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فالنيسيا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه فالنسيا، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني موسم 2023- 2024.

تقدم هوجو دورو لفالنسيا أولا في الدقيقة 27 من ارتباك دفاعي لفريق ريال مدريد، وأضاف رومان ياريمتشيوك الهدف الثاني في الدقيقة 30 من خطأ فادح للظهير الأيمن كارفخال، وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45+5 قلص فينيسيوس جونيور الفارق لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 76 نجح فينيسيوس في تسجيل هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة الأخيرة اثارة من حكم المبارة الذي أطلق صافرة النهاية قبل لحظات من احراز ريال مدريد هدف مما أثار اعتاض لاعبي ريال مدريد على الغاء الهدف.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيد إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني – كارفخال

الوسط: كروس - كامافينجا – فالفيردي، بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو.

 

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