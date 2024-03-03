لميس الحديدي: صفقة رأس الحكمة منحتنا القدرة وأعطتنا الأمل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع رأس الحكمة لا زال حديث الناس وأحد أهم شواغلهم من أصغرهم إلى أكبرهم وأن ثمة أسئلة لا تغيب عن ألسنة المصريين في طليعتها كيف سيكون تأثيرها على حياة الناس؟ هل أتت الأموال؟ أين ستذهب وأين ستنفق؟ هل ستؤثر على الأسعار؟.

وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "كل ذلك لا يعتمد فقط على صفقة رأس الحكمة ولكن على تحرك المركزي والحوكمة والشفافية.. هي ليست مجرد صفقة بل منحتنا القدرة ومنحت الاقتصاد الاختيار إما طريق السلامة أو لا قدر الله نفس الطريق وهو طريق الندامة.. أعتقد سنختار طريق السلامة لأن الناس تحتاج الأمل".

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وأضافت لميس الحديدي: "الناس تحتاج إلى أن تشعر أن تحملها جاء بفائدة، والأمل في تحرك الدولة والحكومة وشفافية الاقتصاد، وإحساس الشارع أن الأمور تتغير عبر تراجع الأسعار وتحركات الأسعار.. كل هذا ما يعطي الأمل.