5 أشخاص يجب عليهم تجنب استهلاك الكافيين

توجد بعض الحالات التي يجب فيها تجنب استهلاك الكافيين أو تقليل استهلاكه، إليك بعض الحالات التي ينبغي فيها الانتباه إلى استهلاك الكافيين، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

متى يجب عليك تجنب استهلاك الكافيين؟

الحمل: ينصح النساء الحوامل بتقليل استهلاك الكافيين، الكافيين يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة ويمكن أن يتجاوز الحاجز البلازمي في الجنين، مما يزيد من خطر الإصابة بتأثيرات سلبية محتملة على صحة الجنين.

الرضاعة الطبيعية: الكافيين يمكن أن ينتقل إلى حليب الأم ويصل إلى الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية. قد يؤثر استهلاك الكافيين على نوم الطفل ويسبب تهيجًا أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الأرق واضطرابات النوم: قد يزيد استهلاك الكافيين من اليقظة ويزعزع نوعية النوم، إذا كنت تعاني من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم، فقد يكون من الأفضل تجنب الكافيين أو تقليل استهلاكه في فترة ما قبل النوم.

القلق واضطرابات القلق: الكافيين قد يزيد من القلق ويزعزع الاستجابة العصبية للمواقف المجهدة، إذا كنت تعاني من اضطرابات القلق أو تشعر بالتوتر المستمر، فقد يكون من الأفضل تجنب الكافيين.

اضطرابات المعدة: الكافيين يمكن أن يزيد من حموضة المعدة وتهيج الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من قرحة المعدة أو اضطرابات المعدة الأخرى، فقد يكون من الأفضل تجنب الكافيين.

هذه التوصيات تعتمد على الحالة الصحية العامة والتحمل الشخصي للكافيين، يجب استشارة الطبيب للحصول على نصائح ملائمة ومحددة لحالتك الصحية.