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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد آثارتها الجدل في زفاف شقيقها.. شاهد صور نادرة لابنة محمد فؤاد

ابنة محمد فؤاد
ابنة محمد فؤاد

أثارت ابنة الفنان محمد فؤاد، حالة واسعة من الجدل بعد نشر صورها خلال زفاف شقيقها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

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وظهرت ابنة محمد فؤاد، بقوام ممشوق ومظهر جذاب مرتدية فستانا أنيقا باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز يكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ابنة محمد فؤاد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ابنة محمد فؤاد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم أبرز الصور المختلفة لابنة محمد فؤاد

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