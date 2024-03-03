خطوة كويسة..تعليق خالد الغندور علي دفع غرامة كهربا وصفقات الزمالك

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي حل أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا وصفقات الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور:"حل أزمة كهربا خطوة كويسة.. وناصر ماهر ظهر أكتر من عبد الله السعيد".

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة فريق سوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، في إطار الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

تُواجه مباراة الزمالك وسوار الغيني تهديدًا بالإلغاء حاليًا، نظرًا لعدم وصول بعثة الفريق الغيني إلى مصر حتى الآن،بسبب عدم حصولهم على تصاريح السفر، الأمر الذي دفع الفريق الغيني لطلب تأجيل المباراة من الاتحاد الإفريقي"كاف".