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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| الحكم على 5 أشخاص في جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات.. تفاصيل الاجتماع الوزاري بين مصر ومجلس التعاون الخليجي

صحف السعودية
صحف السعودية

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

يأتي اجتماع المجلس الوزاري الـ159، لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الأحد في الرياض، بحضور وزراء خارجية دول المجلس، ومشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، ليؤكد الرغبة الصادقة من قبل المجلس والدول العربية الشقيقة في مزيد من التنسيق لتوحيد الرؤى، ومضاعفة الجهود تجاه ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية من جرائم على مرأى من العالم، الذي بدأ يتذمر من العربدة الصهيونية التي لا تراعي القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية ما تسبب في وفاة وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني.

ويكتسب الاجتماع أهميته كونه يعقد في الرياض، التي تقود جهوداً عربية وإسلامية في مواجهة كل من يتماهون مع الكيان الصهيوني، ولأنه يأتي في وقت بدأت فيه عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا تتحدث عن حل الدولتين كحل مستقبلي للقضية الفلسطينية، وهو ما تؤكد عليه المبادرة السعودية، التي ما زالت هي المخرج الوحيد من حرب لا نهاية لها، ولا منقذ لإسرائيل من لهيبها، ولا للفلسطينيين من أدوات تدميرها وقتلها إلا بالجلوس على طاولة واحدة للتفاوض حول الموافقة عليها.

ويشكل اجتماع الأمس دفعة قوية نحو مزيد من التنسيق، موجهاً رسالة واضحة من قلب الرياض للمجتمع الدولي، مفادها أن العرب موحدون في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأنهم لن يقبلوا بأقل من دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وقبل هذا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعدم التفكير في اجتياح رفح، الذي سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي خبر آخر، أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارًا بسحب تراخيص 21 مكتب استقدام، وإيقاف لنشاط 4 مكاتب لمخالفتها قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.

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وأوضحت الوزارة، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضاً الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند.

كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرها في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.

وأفادت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر «منصةَ مُساند» وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

صحيفة المدينة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال ملك السعودية:" علمنا بنبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال ولي العهد السعودي:" تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وفي خبر آخر، نوهت أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بإعلان عددٍ من دول مجموعة أوبك بلس تمديد العمل بالتخفيضات التطوعية الإضافية، البالغة مليونين ومائتي ألف برميل يومياً، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

ويتم احتساب هذه التخفيضات التطوعية من مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2024م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك، الذي عقد في 4 يونيو 2023م، كما أن هذه التخفيضات هي بالإضافة إلى التخفيضات التطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023م، وتم تمديدها لاحقًا حتى نهاية عام 2024م.

وكان الإعلان عن هذه التخفيضات التطوعية الإضافية قد تم من قبل دول أوبك بلس التالية: المملكة العربية السعودية (مليون برميل يوميًا)؛ العراق (220 ألف برميل يومياً)؛ الإمارات العربية المتحدة (163 ألف برميل يومياً)؛ الكويت (135 ألف برميل يومياً)؛ كازاخستان (82 ألف برميل يوميا)؛ الجزائر (51 ألف برميل يوميا)؛ عُمان (42 ألف برميل يومياً) وذلك، للربع الثاني من عام 2024م، وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستتم إعادة هذه الكميات التي خفضت تطوعياً بشكل تدريجي وفقاً لظروف السوق.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره لحالة الطقس، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

ووفقا للأرصاد السعودية، فإنه في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وفي خبر آخر، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

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وزير التجارة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية بالرياض

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