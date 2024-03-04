صحة مطروح : برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء خدمة المواطنين بالمديرية والمستشفيات

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اعضاء ومدربي إدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة بحضور الدكتور ابراهيم الدميري مدير عام طب الأسنان والدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي و عبد السلام النجدي مدير ادارة خدمة المواطنين و ايناس الصيرفي مدير العلاقات العامة و محمد الطليمي مشرف الطوارئ.

جاء ذلك في ضوء انطلاق فاعليات البرنامج التدريبى لرفع كفاءة العاملين بادارات خدمة المواطنين بالمديرية والعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالمستشفيات التابعة وذلك لمدة أربعة ايام .

ويقوم بالتدريب صفاء محمد حافظ و ليلي عبد السلام ابراهيم أعضاء ادارة خدمة المواطنين بالوزارة وبلغ عدد المتدربين 20 متدربا من العاملين بادارة خدمة المواطنين بالمديرية والمستشفيات والذى يستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين ويتضمن (كيف اكون موظفا ناجحا وفن التواصل وفن التعامل مع الجمهور والتفكير التحليلي) .

واشار وكيل وزارة الصحة بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة بالمديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية مما ينعكس بشكل ايجابى علي مستوي الخدمات المقدمة سواء كانت طبية او ادارية موجها الشكر للقائمين علي التدريب .

كما وجه "سالم" باستمرار تفعيل واجراء العديد من الدورات والبرامج التدريبية بجميع إدارات ومستشفيات المحافظة .