عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرق تجفيف الطماطم.. طلاب التصنيع الغذائي بجامعة طيبة يزورون محطة الشهيد ماجد صالح

صدى البلد


نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، لمحطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة وتجفيف الحاصلات الزراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر، للتعرف على آليات العمل داخل المحطة وطرق التجفيف، وذلك تحت إشراف الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

افتتاح معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

تنظيم 38 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحا بسماء الأقصر

وتعرف الطلاب على عملية تجفيف محصول الطماطم، بداية من الاستلام، ثم الغسيل والتنظيف ثم الفرز والتقطيع وتوزيعها على المناشر فى الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، بعد وضع المواد اللازمة عليها خلال مرحلة التجفيف ثم التعبئة، نهاية بمرحلة التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، كما تعرف الطلاب على الاشتراطات الصحية والمواصفات التصديرية المتفق عليها من قانون الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن تكثيف الزيارات الميدانية، يهدف إلى الاحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية بالإضافة إلى اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومُتطلبات سوق العمل الفعلية، إضافة إلى نقل رؤية جهات التدريب المختلفة وتوصياتهم لتطوير وتحسين مهارات الطلاب في مختلف المجالات، تأكيدا لنظام الدراسة بالجامعة الذي يمثل الجانب العملي فيه نسبة 60%، موجها الشكر للمهندس عبدالكريم دياب، مدير المحطة، لحسن التعاون والاستقبال.

ضمت الزيارة كل من، الدكتور عمر السنوسي، مدرس الصناعات الغذائية، والدكتور محمود احمد محمد حفوضه، مدرس الصناعات الغذائية، م. فاطمة عوض معيد بالبرنامج.

IMG-20240304-WA0010
IMG-20240304-WA0010
IMG-20240304-WA0011
IMG-20240304-WA0011
IMG-20240304-WA0012
IMG-20240304-WA0012
IMG-20240304-WA0009
IMG-20240304-WA0009
IMG-20240304-WA0008
IMG-20240304-WA0008
IMG-20240304-WA0005
IMG-20240304-WA0005
IMG-20240304-WA0003
IMG-20240304-WA0003
IMG-20240304-WA0006
IMG-20240304-WA0006
IMG-20240304-WA0004
IMG-20240304-WA0004
IMG-20240304-WA0007
IMG-20240304-WA0007
الأقصر الصناعة والطاقة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائي تجفيف الطماطم برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

اشترى لها حبوب غلة.. مفاجآت في شهادة سائق التاكسي بقضية طالبة العريش

ترشيحاتنا

وداعًا الأنبا بيسنتي.. رحلة عطاء وبناء في خدمة الكنيسة والوطن

3 رسائل مهمة باجتماع المعلمين العرب بالقاهرة.. الأولى تخص الرئيس السيسي

التعليم تعلن رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني

كيف نستعد لقدوم شهر رمضان؟ .. علماء بالأزهر يوضحون

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ