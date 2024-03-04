طرق تجفيف الطماطم.. طلاب التصنيع الغذائي بجامعة طيبة يزورون محطة الشهيد ماجد صالح



نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، لمحطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة وتجفيف الحاصلات الزراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر، للتعرف على آليات العمل داخل المحطة وطرق التجفيف، وذلك تحت إشراف الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتعرف الطلاب على عملية تجفيف محصول الطماطم، بداية من الاستلام، ثم الغسيل والتنظيف ثم الفرز والتقطيع وتوزيعها على المناشر فى الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، بعد وضع المواد اللازمة عليها خلال مرحلة التجفيف ثم التعبئة، نهاية بمرحلة التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، كما تعرف الطلاب على الاشتراطات الصحية والمواصفات التصديرية المتفق عليها من قانون الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن تكثيف الزيارات الميدانية، يهدف إلى الاحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية بالإضافة إلى اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومُتطلبات سوق العمل الفعلية، إضافة إلى نقل رؤية جهات التدريب المختلفة وتوصياتهم لتطوير وتحسين مهارات الطلاب في مختلف المجالات، تأكيدا لنظام الدراسة بالجامعة الذي يمثل الجانب العملي فيه نسبة 60%، موجها الشكر للمهندس عبدالكريم دياب، مدير المحطة، لحسن التعاون والاستقبال.

ضمت الزيارة كل من، الدكتور عمر السنوسي، مدرس الصناعات الغذائية، والدكتور محمود احمد محمد حفوضه، مدرس الصناعات الغذائية، م. فاطمة عوض معيد بالبرنامج.

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