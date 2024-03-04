توقعات بانهيار سريع للدولار | هيوصل لنفس سعره بالبنك في هذا التوقيت

يواصل سعر الدولار في السوق السوداء هبوطه بشكل متسارع نزولُا من أعلى مستوى قبل أكثر من أسبوعين إلى مستويات تقارب سعره الرسمي في البنوك.

إنهيار متواصل.. سعر الدولار في السوق السوداء

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من مستوى قارب 70 جنيهًا إلى أقل من 40 جنيهًاـ وهو الأمر الذي فتح باب التوقعات بتواصل الانهيار للوصول الى السعر الرسمي في البنك المركزي.

وجاء هذا الإنهيار المتسارع للدولار، بعد بدء التدفقات المالية من مشروع رأس الحكمة بـ5 مليارات دولار، ومن ثم تسلمت مصر دفعة أخرى بـ5 مليارات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربي، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

ويشهد سعر الدولار في مصر رسميًا استقرارًا منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقاً لآخر تحديث للبنك المركزي.

وقررت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماعاتها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

الدولار هيوصل لنفس سعره في البنك

من جانبه قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية إن الدولار سيواصل هبوطه خلال الأيام القادمة، متوقعًا وصوله في السوق السوداء إلى نفس سعره في البنك المركزي خلال فترة قريبة، مؤكدا قناعته بأن سعره في البنك أيضًا قد يتراجع.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، أن البنوك بدأت تتواصل مع عدد من المستوردين لتوفير الدولار لهم للإفراج عن السلع بالموانئ.

وأكد شيحة: "الدولار فعلا نزل، وإن شاء الله هيكسر الـ40 جنيه بكره ولا بعده بالكتير".