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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أعضاء بـ الشيوخ تطالب بحذف تحديد القروض من موارد صندوق تكافل وكرامة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، جدلا حول المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد و الخاصة بموارد صندوق تكافل وكرامة ، عندما اعترض عدد من أعضاء المجلس على تحديد القروض كأحد موارد الصندوق، و طالبوا بحذفها أو تقييدها فى نهاية المادة لغلق باب القروض.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " القروض فى هذه الحالة هي وسيلة تمويل مثلها مثل اي وسيلة تمويلية اخرى ، و لن يلجأ إليها إلا فى حالة الضرورة ، و ستتم وفقا للقوانين و القواعد المقررة للاقتراض ". 

وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " هي وسيلة من وسائل تمويل الصندوق و تتم فى الحالات التى يحتاج اليها ". 

و نصت المادة 40 على ان تتكون موارد الصندوق من الآتي
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 
3 الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4 عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

صندوق تكافل و كرامة قانون الضمان الاجتماعي الموحد وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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