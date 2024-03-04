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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء برنامجا في مجال التسويق الإلكتروني وتفقد ورش مراكز التدريب بالمنيا

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، افتتحت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الثانية للتسويق الالكترونى لعدد 20 متدرب من أبناء المحافظة ، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، وأيضاً تنظيم جولة تفقدية لورش مركز التدريب المهنى التابع للمديرية والإستماع لطلبات واحتياجات المتدربين ومتابعة سير العملية التدريبية وفق الخطط الموضوعة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف ، وأضافت مدير المديرية انها قامت بزيارة مفاجئة لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية لتفقد سير العملية التدريبية المقدمة للشباب داخل الورش الموجودة بالمركز ، مقدمة الشكر والتقدير لمدير إدارة بحوث العمالة ، ومدير مركز التدريب المهنى وفريق العمل بمركز التدريب على التنظيم ومتابعة الدورات التدريبية ..

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