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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مهرجان الكروس فت للجامعات المصرية بـ كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت جامعة كفر الشيخ، فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت (BE FIT)، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستمر حتى 7 من مارس الجاري.

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ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة
 

وحضر افتتاح الفعاليات الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم المهرجان يأتي في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو رفع معدلات اللياقة البدنية، وانطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين، مضيفا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالجانب الرياضي، لدورها الإيجابي في التربية البدنية والأخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ الأنشطة الطلابية الجامعية والتي تهدف لتنمية وتطوير طلبة الجامعة تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري، موجها الشكر لإدارة رعاية الطلاب على حسن تنظيم المهرجان.

على جانب آخر، أشار ممثلو وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير الدعم والرعاية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات وقدرات طلبة الجامعة.
 جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي جاءت بمشاركة طلاب وطالبات جميع كليات الجامعة، ويتضمن عددا من المسابقات البدنية (be fit)، والتي تهدف إلى قياس مدى التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.

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إدارة النشاط الرياضي أشرف صبحى وزير الشباب التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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