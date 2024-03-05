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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لتأهيل الشباب

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط،  توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل ، وذلك لبناء شراكة بين الطرفين تحقق تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج مما يساهم فى تأهيل الشباب للعمل بالمجالات الصناعية والتجارية وتوفير فرص عمل لهم ..

هذا وقد وقع البروتوكول كلاً من الأستاذ محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط و المهندس توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل ، كما جاء بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس و مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط..

فيما وقد رحبت " المحافظ " بمحاور تلك الاتفاقية التى تساهم فى تأهيل بعض مدارس التعليم الفنى لبدء تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج ، والتى ستحقق تدريب الطلاب بالمصانع والشركات ، وسيساهم فى ربط شباب الخريجين بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم ، لافتة الى أن المنظومة بشكل عام  تحقق رؤية المحافظة نحو تطوير التعليم الفنى وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بالقطاعات التجارية والصناعية وبالأخص صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط بما يتناسب مع مستوى الجودة الفنية المطلوبة محلياً وعالميًا و المساهمة في القضاء على البطالة والنهوض بتلك الصناعة ، حيث وجهت الشكر إلى جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل على هذا الاتفاق و وجهت الشكر أيضًا إلى جامعة حورس على مشاركتها المجتمعية لدعم هذا التعاون ..

كما دعت " المحافظ " الجمعية بإدراج صناعة السفن بمنظومة التعليم والتدريب المزدوج باعتبارها من المهن الرئيسية التى تشتهر بها محافظة دمياط..

وعلى هذا الصعيد ، وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الغرفة التجارية باستضافة فريق عمل الوحدة الإقليمية وتوفير مقر مجهز لاستقبال الطلاب ورجال الأعمال المتعاقدين مع الوحدة و كذا توفير أصحاب الأعمال المنوط بهم تديب الطلبة وتوفير مقرات للتدريب لعقد ورش عمل ، على أن تقوم الجمعية بتطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج وفقًا للوائح والقوانين وتنظيم قبول الطلاب الجدد فى بداية العام الدراسي بما يتوافق مع التعليمات المنظمة للقبول بالنظام المزدوج ، وأيضًا التعاقد مع المنشآت التدريبية ورفع جودة التدريب وتوفير فرص عمل من خلال إعداد ملتقيات للتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية للشركات والمصانع ، وستشارك جامعة حورس فى هذا الاتفاق لتقديم كافة السبل الممكنة لدعم الطلاب والشباب واستضافة عدد من الدورات وذلك استكمالا لجهودها المبذولة لخدمة المجتمع..

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