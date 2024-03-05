تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

تتجلى العجائب التاريخية والأثرية في كل زاوية من أرض مصر العظيمة، فلا يمر يوم إلا ويكتشف فيه علماء الآثار والباحثون شيئًا جديدًا يسلط الضوء على مدى غنى تاريخ هذه الأرض وتفاوت حضاراتها. ومن بين تلك الاكتشافات الرائعة، يبرز الكشف الأخير عن كنز أثري مذهل في مدينة بنها، حيث تم العثور عليه أثناء أعمال الحفر لإنشاء مستشفى جامعي جديد بالمنطقة.

