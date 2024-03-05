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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي في الفضاء.. و«أبل» تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحدي بين إنفيديا وهواوي بسبب قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 

 

في تحدي هو الأكبر من نوعه على شرائح الذكاء الاصطناعي، اعتبرت شركة إنفيديا الأمريكية شركة هواوي الصينية “منافس محتمل” مما جعلها تتخذ قيودًا جديدة على التصدير للصين.

 

منصة X في مواجهة الاتحاد الأوروبي لهذه الأسباب


كشفت تقارير أن منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة للمياردير إيلون ماسك قد تواجه مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستضع قيودًا على الطريقة التي تعمل بها المنصة.


ليست تقنية.. 5 مهارات لا بد من اكتسابها في عصر الذكاء الاصطناعي 

 

الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد موضوع جديد مثير للاهتمام فقط، وإنما بحسب خبراء قد يكون ثورة لها تأثير أكبر من التأثير الذي أحدثته الثورة الصناعية.

 

جوجل تستعد لشن حملة تسريح جديدة لموظفيها.. تفاصيل 

 

كشفت تقارير أن شركة جوجل قد تقوم بتسريح بعض الموظفين من فريق الثقة والسلامة التابع لها، كما طلبت من موظفين آخرين في المجموعة أن يكونوا على أهبة الاستعداد وسط مشكلات في روبوت الدردشة Gemini.  

 

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار


فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تاريخية قدرها 1.84 مليار يورو - أي حوالي 2 مليار دولار-  على شركة Apple “أبل” لانتهاكها قوانين المنافسة الخاصة بها.

 

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء


أثارت شركة "SpaceX" سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك، قلق العلماء؛ بعد أن كشفت إحدى شركاته عن خطط للسماح لعدد مذهل يساوي 100 من أقمارها الصناعية بالاحتراق في الغلاف الجوي للأرض.

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أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي في الفضاء.. و«أبل» تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي

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