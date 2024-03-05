عرض "فرح الدم" للكاتب الإسباني فيديريكو لوركا بمسرح الجامعة الأمريكية

أقيم عرض لمسرحية "فرح الدم"، عن الكاتب الإسباني "فيديريكو لوركا"، على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويستمر العرض حتى يوم الخميس القادم، وسط حضور كبير من الجمهور ومتذوقي الأدب الإسباني، والعرض المسرحي ثنائي اللغة بالعربية والإنجليزية.

فيديريكو لوركا هو شاعر إسباني اشتهر بأعماله الشعرية مثل "شاعر من نيويورك" و"الأغاني الغجرية"، بجانب أنه مؤلف موسيقي ورسام وكاتب مسرحي ألّف إحدى أهم المسرحيات في تاريخ إسبانيا.

وتتناول مسرحية "فرح الدم" الحرب الأهلية الإسبانية الطاحنة، والظلم الذي وقع على المرأة الريفية، والقهر الاقتصادي في حياة الريف.