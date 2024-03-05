خبير يعلن موعد استقرار أسعار السلع في الأسواق.. فيديو

قال مصطفى عبدالله الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة مدركة حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وما لها من تأثيرات سلبية على الدولة.



وأضاف مصطفى عبدالله خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الدولة اتخذت عددا من القرارات والإجراءات لتهدئة السوق المصري.

واسترسل: بفضل التوجيهات الأخيرة الهدوء بدأ في العودة مرة أخرى للسوق.

وأوضح أن الدولة سعت إلى وقف أي عملية احتكارية أو استغلالية من قبل التجار قبل شهر رمضان.

وشدد على أن انخفاض الأسعار سيحدث قريبا وبشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، نتيجة توفير العديد من السلع والمنتجات، متابعا: من المتوقع استقرار أسعار السلع بعد العيد.