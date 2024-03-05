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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز أبنوب في أسيوط

معرض أهلا رمضان بمركز
معرض أهلا رمضان بمركز أبنوب

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بزيادة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى والأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لكافة الجهود المبذولة من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المزيد من المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأشار إلى أهمية طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً.


وفي هذا الإطار افتتح المحاسب عدلي ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض "أهلاً رمضان" بمركز أبنوب ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي يجري افتتاحها على مستوى المحافظة وذلك في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث رافقه خلال الافتتاح خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.


وعقب الافتتاح تفقد السكرتير المساعد أقسام تلك المعارض واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين بمركز أبنوب خاصة السلع والمنتجات الأساسية كـ(السكر، والأرز ،والمكرونة، وزيت الطعام ، السمن، والدقيق، والفول، والعدس ،....) وغيرها من المنتجات مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف الهام خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وتوجيهاته المستمرة بالعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية مع تكثيف حملات الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومتابعة السلع.

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يذكر إنه تم افتتاح وتجهيز 80 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية بالمراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق بين المحافظة والتموين فضلا عن 11 منفذاً تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

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