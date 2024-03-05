نادين نجيم تفاجئ الجمهور بموعد عرض مسلسلها الجديد

أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موعد عرض مسلسلها الجديد "2024"، حيث كشفت أنّه سيُعرض في القسم الثاني من شهر رمضان.



وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة بين محبيها الذين توقعوا بدء عرضه مع بداية الشهر الفضيل، تماماً كما حصل مع مسلسلها العام الماضي "وأخيراً".

وللعام الثاني على التوالي تدخل نادين المنافسة الرمضانية، حيث سيُعرض مسلسل "2024" على شاشة "أم بي سي مصر"، بالإضافة إلى "أم بي سي دراما"، "أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد"

مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر. وهو مؤلف من 15 حلقة وسيعرض إلى جانب "أم بي سي مصر" على كل من "أم بي دراما"، "أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد".