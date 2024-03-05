النائب العام يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس لعام ٢٠٢٤، رفقة وفدٍ من النيابة العامة، في زيارة رسمية، إلى مملكة البحرين.

وذلك بناء على دعوة كريمة من النائب العام لمملكة البحرين المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين.

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