إعلام أمريكي: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس كخطوة "لبناء الثقة"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الوسطاء في صفقة الأسرى - الولايات المتحدة ومصر وقطر - اقترحوا على حركة حماس وإسرائيل التوقف لفترة قصيرة في القتال تستمر بضعة أيام.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة قد تؤدي لاحقا إلى وقف أطول لإطلاق النار، وذلك على خلفية الانفجار الذي شهدته المحادثات بين إسرائيل وحماس مؤخرا.

واتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار على الشعب في قطاع غزة وعودة النازحين، مؤكدة أن الحركة أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضافت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “العربية” نقلا عن مصادر، إن المشاركين لوقف إطلاق النار في غزة في القاهرة يتفاوضون على وقف محتمل لإطلاق النار على الأقل في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن تجيب إسرائيل على مقترحات حماس خلال ساعات.

وتقول المصادر لموقع العربية، إن حركة حماس تصر على تحديد إطار زمني لـ إسرائيل لتقديم رؤيتها للوضع لإنهاء المحادثات.

