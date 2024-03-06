حوافز.. خبير: مصر تعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، مجهدات الدولة المصرية من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال محمد البهواشي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" مصر تبذل جهودًا كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتستغل كل ما تمتلكه من موارد، حتى تعمل على تهيئة المناخ لذلك، والانتقال إلى اقتصاد قائم على الإنتاج".

وتابع :" جهود الدولة تمثلت في تسهيل الحصول على إصدار الرخصة الذهبية في كثير من القطاعات، وخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل الموافقات المطلوبة، وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الأراضي والحوكمة والشفاهية، وتوفير البنية التحتية للمستثمرين في المناطق الصناعية".

وأضاف أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين حيث أنها قامت بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف دعم اقتصاديات السوق الحر.

وأكد أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.