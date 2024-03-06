عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري

هشام عناني،
هشام عناني،

أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.


وأكد دكتور هشام عناني أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.


وأضاف عناني أنه آن الأوان من تشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.


وأكد دكتور حمدي بلاط أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلي القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.


وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زيادة تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة هامة علي طريق التنمية المستدامة.

حزب المستقلين الجدد توحيد سعر الصرف هشام عنانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

الحكومة تعلن أسعار الدولار والذهب والعملات الاجنبية

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أول تعليق من البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة

ترشيحاتنا

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. مدير مستشفى كمال عدوان بغزة يعلن خروجها عن الخدمة

قرارات عاجلة من البنك المركزي.. كيف سيؤثر رفع الفائدة في انخفاض الأسعار؟

بعد مرور 152 يوما.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 30717 شخصا

10 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك مقابل الجنيه

هل تكفي الفدية أم يجب القضاء لسيدة حامل تفطر في رمضان

طرق التأكد من سلامة حسابك على "فيسبوك وإنستجرام"| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ