المستقلين الجدد: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري

أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.



وأكد دكتور هشام عناني أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.



وأضاف عناني أنه آن الأوان من تشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.



وأكد دكتور حمدي بلاط أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلي القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.



وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زيادة تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة هامة علي طريق التنمية المستدامة.