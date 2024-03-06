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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مرور 152 يوما.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 30717 شخصا

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، تقرير الإحصائيات اليومية لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 152 على قطاع غزة.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر قناته على “تليجرام”، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المكتب في بيانه، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على راسهم مدراء مستشفيات بـ خان يونس وشمال غزة.

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