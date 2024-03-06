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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلن ائتلاف يضم مجموعة محامين ومواطنين كنديين من أصل فلسطيني، تقديم شكوى بالمحكمة ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير العدل، عارف فيراني.

واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي في شأن صادرات الأسلحة؛ ويطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.

واشارت الوكالة إلى أنه في بلدان أخرى بالعالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.

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