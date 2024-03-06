قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من حدوتة منسية

طرحت منصة watch it الحلقة 30 من مسلسل حدوتة منسية، وذلك قبل عرضها على شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل حدوتة منسية عدد من الاحداث ، ومنها انتحار خيرت “ أحمد فهيم ” بعد أن قام بقتل ابنه ساري عن طريق الخطأ.

اما هاشم “ هشام إسماعيل ” فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، وقام نوح “ محمود حجازي ” بالزواج من حبيته وانجبا طفلهما الاول ، فيما قام بشراء الفيلا مرة اخري لسعاد “ سوسن بدر ” واتضح انها كانت تحتفظ بالعقد داخل صورة زوجها الراحل .

أبطال مسلسل حدوتة منسية

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.