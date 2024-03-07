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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اعرف سعر ومواصفات موبايل شاومي Xiaomi 14 الجديد قبل أي حد

اعرف سعر ومواصفات
اعرف سعر ومواصفات موبايل شاومي Xiaomi 14 الجديد قبل أي حد

من المقرر إطلاق هاتف شاومي 14 الأحدث في الهند يوم 7 مارس 2024. وقبل إطلاقه ، ظهرت تفاصيل حول خيار التخزين وسعره على الإنترنت.

وفقًا لتسريبة من حساب @yabhishekhd على تويتر، سيكون الهاتف شاومي 14 متاحًا في الهند بإصدار واحد بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 512 جيجابايت من التخزين، بسعر يبلغ 74،999 روبية. ومع ذلك، يُتوقع أن يباع بسعر أقل يبدأ من حوالي 65,000 روبية.

 

مواصفات هاتف شاومي 14

 

يتميز هاتف شاومي 14 بشاشة OLED كبيرة بحجم 6.36 بوصة وبدقة 1.5K من نوع TCL CSOT C8 LTPO 12 بت مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز وزجاج Corning Gorilla Glass Victus المتين. يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر من TSMC، كما أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x ومساحة تخزين UFS 4.0. كما أنه يعمل بنظام التشغيل Hyper OS المستند على Android 14.

يشمل إعداد الكاميرا عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية Light fusion 900 OIS+ ، وعدسة عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل JN1 ، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل JN1 في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل OV32B. الجهاز مزود ببطارية بقوة 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط عبر منفذ USB 3.2 Gen 1.

حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ، ويشمل واي فاي 7، و NFC، وبلوتوث 5.4، ومحرك خطي X-axis لل اهتزاز. يتوفر الهاتف بإصدارين بسمك 8.2 مم (زجاج) و 8.28 مم (جلد) ، ويبلغ وزنهما 193 جرامًا و 188 جرامًا على التوالي. تشمل الميزات الإضافية ماسح ضوئي للبصمة في الشاشة ومكبرات ستيريو مزدوجة وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء.

شاومي شاومي 14 مواصفات هاتف شاومي 14 Xiaomi Xiaomi 14

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اعرف سعر ومواصفات موبايل شاومي Xiaomi 14 الجديد قبل أي حد


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