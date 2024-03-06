محافظ دمياط: إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بالموجة 22

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز دمياط بمساحة 1614 مترًا مربعًا.



وأضافت عوض - في بيان اليوم - أن الحالات التي تم إزالتها تتبع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، موضحة أنه تم إزالة 153 حالة بإجمالي مساحة 11670.75 مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة، كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.