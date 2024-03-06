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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك المركزي: زيادة الفائدة ليصبح الجنيه المصري ذا قيمة للاستثمار ومفيدا للمواطن

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي المصري

توجه  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري بالشكر لجميع البنوك و فريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية.


وأضاف حسن عبد الله خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أنه تم وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستهدفة، معلقاً:" المواطن لما تيجي المواضيع تجاه الفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري مش محتاج يتعلم اقتصاد".


وتابع محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً:" التضخم هو من اشرس الأمراض التي تواجه اي إقتصاد، تم زيادة الفائدة لكي يصبح للجنية المصري ذات قيمة للإستثمار، و يصبح مفيد للمواطن المصري و للجميع".

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