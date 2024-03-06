البنك المركزي: زيادة الفائدة ليصبح الجنيه المصري ذا قيمة للاستثمار ومفيدا للمواطن

توجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري بالشكر لجميع البنوك و فريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية.



وأضاف حسن عبد الله خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أنه تم وضع التضخم على مسار نزولي لتحقيق المعدلات المستهدفة، معلقاً:" المواطن لما تيجي المواضيع تجاه الفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري مش محتاج يتعلم اقتصاد".



وتابع محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً:" التضخم هو من اشرس الأمراض التي تواجه اي إقتصاد، تم زيادة الفائدة لكي يصبح للجنية المصري ذات قيمة للإستثمار، و يصبح مفيد للمواطن المصري و للجميع".