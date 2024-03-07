الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية ومنها القرار رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية بشان قرض بمبلغ 460 مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

وقرار رقم 356 لسنة 2023 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والبرازيل بشأن اتفاق منع الإزدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الموقع في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

وقرار رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي بقيمة 153.475.000د ينار عربي .



ونشرت القرارات في عدد الجرية الرسمية اليوم 7 مارس 2024



وقرار رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدالة بالسوفر

وقرار رقم 492 لسنة 2023 بشان الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

وقرار رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.