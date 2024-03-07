ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الشقق والسيارات والدراجات النارية بالقاهرة.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



فقد تم ضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية ) لقيامهما بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق وكسر الشباك"، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، واعترفا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (عامل – له معلومات جنائية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (3 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك الكهربائية - 2 مقص حديدى - قصافة أسلاك) بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب" واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وأقر بقيامه بسرقة الأسلاك من الفيلات الخالية من السكان، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .



وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك " وأقر بإرتكابه عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط (3 عاطلين) لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة .



وكذا ضبط (3 عاطلين- لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهم السيارة المشار إليها، بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترفوا بقيامهم بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (لهما معلومات جنائية ) أمكن ضبطهما.

وأخيراً تم ضبط (سيدتان – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقه إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "كسر الباب"، تم بإرشادهما ضبط المسروقات (4 هواتف محمولة - 4 ساعات - 2 جهاز راوتر، بعض الأدوات الكهربائية - مبلغ مالى – شاشة عرض) ، وبإستدعائها مالكة الشقة تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.